Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderildi
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere 'Baro Genel Kurulları' konulu ek genelge gönderildi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, üye sayısı 400'ün altındaki baroların 15 Haziran'dan tarihinden itibaren pazar günleri hariç, 400'ün üzerindekilerin ise 26-27 Haziran'dan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde genel kurullarını yapabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, üye sayısı 400'ün altındaki baroların 15 Haziran'dan tarihinden itibaren pazar günleri hariç, 400'ün üzerindekilerin ise 26-27 Haziran'dan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde genel kurullarını yapabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan, 81 ilin valiliğine gönderilen "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelgede, 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Ayrıca daha önce illere gönderilen genelge ile dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendiği vurgulandı.

Avukatlık Kanununda yer alan "Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı 400'ü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü 09.00'da başlanır ve oy verme işi saat 17.00'de sona erer." hükmünün hatırlatıldığı genelgede, söz konusu kanunun ilgili maddesi uyarınca üye sayısı 400'den fazla olan barolar için seçim sürecinin iki günü kapsamasının (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde yapılmasının zorunluluğu gerekçe gösterilerek bazı baro yönetimlerince haziranda seçim yapılmak istenildiğine değinildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400'ün altındaki baroların; pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun şekilde) herhangi bir sakınca bulunmuyor. Üye sayısı 400'ün üzerindeki baroların ise Avukatlık Kanununun Ek madde 3 hükümlerine göre cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek. Belirtilen tarih ve sonrasında pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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