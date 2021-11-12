Son dakika! İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması - Haberler
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Son dakika! İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Afad Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını iPhone ve Android cihazlarına indirerek "Tek Tuşla Acil Çağrı", "En Yakın Toplanma Alanı" ve "Afet Eğitim Videoları"na tek uygulamadan ulaşılabileceğini anlatan bir video paylaştı. İçişleri Bakanlığı videonun altına da "AFAD Acil; tek tuş, hayata dokunuş!" notunu düştü.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika! İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

Son dakika! İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

Son dakika! İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

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