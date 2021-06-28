Son dakika: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı