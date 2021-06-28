Son dakika: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. - Haberler
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