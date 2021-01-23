Son Dakika | İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

23.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:30
Son Dakika | İçişleri Bakanlığınca,

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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