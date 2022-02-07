Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor. - Haberler
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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Jandarma, Komando, 3. Sayfa, Haber

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