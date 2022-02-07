Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı.
DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa