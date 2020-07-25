Son Dakika | İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Kurban Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin talimat gönderildi Son dakika habere göre Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Talimata göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yoğun trafik tedbirleri planlandı.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde kara yollarında genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapacak.

Bakan da sahada olacak

Bakan Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim/komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.

Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergahlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla bayram tatili boyunca 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettişi/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından 39 personelden oluşan 13 ekip, Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığından 8 personelden oluşan 4 ekip güzergahlarda görev yapacak.

Generaller izindeyken de denetimleri inceleyecek

Jandarma Genel Komutanlığında görevli generaller, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla görevde bulunanlar görev yerlerinde, izinde olanlar ise iznini geçirdiği il/ilçede jandarma trafik kontrol noktasını resmi ya da sivil kıyafetle ziyaret edecek.

Merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.

Görünürlüğü artırmak amacıyla 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket/model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket/model trafik personeli yerleştirildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulacak

Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde (iletişim/denetim/bilgilendirme) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturularak kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların önlenmesi için etkin, sürekli ve yoğun denetim gerçekleştirilecek, yapılan çalışmalar medyayla paylaşılarak güçlü bir trafik güvenliği algısı oluşturulacak.

Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık olacak, böylece görünürlükleri ön plana çıkarılarak sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" sürekli canlı tutulacak.

Denetimlerde araç sürücüleri durdurularak saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yüz yüze iletişim kurulacak, uzun yoldan gelen sürücülerin her 2 saatte 10 dakika mola vererek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için kısa süreli dinlenmeleri sağlanacak.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz/gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Ortalama Hız Tespit Sisteminin bulunduğu tüm otoyollarda ortalama hız denetimi yapılmaya devam edilecek.

Bazı güzergahlarda ekipler kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde konumlandırılacak

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

Otobüs şoförleri kural ihlali yapmamaları ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmamaları, sürücü ve yolcular seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilecek.

Şehirlerarası yolcu otobüsleriyle izin verilmesi halinde B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf, cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı incelenecek.

Otobüslerin karışmış olduğu kazalar dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek, gerekli kontrolleri yapılıp dinlenmeleri sağlanacak.

Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili kısıtlama getirilmesi halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilecek.

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanı, alışveriş merkezi ve mezarlıklarda ilave trafik tedbirleri alınacak.

Yayalara ilişkin tedbirler

Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt/yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak.

"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Tarımsal zirai, traktör ve biçerdöver gibi araçların gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere özellikle 24.00-02.00 saatleri arasında ağırlık verilecek.

Sürücüler "Yaşam Tünelleri"nde bilgilendirilecek

Denetimlerde sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek için "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "Yaşam Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak.

Trafik ekip ve personelinin güzergahtaki konumları ve gerçekleştirdikleri denetimler, "Uygulama Takip Projesi" (UTP) aracılığıyla merkezden anlık olarak takip edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlı "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazaların anlık olarak takibi yapılacak ve trafik kazalarına anında müdahale edilecek.

Vatandaşlar bayram süresince ve tatil döneminde trafik güvenliğine yönelik olarak SMS, kamu spotu ve kampanyalarla sürekli bilgilendirilecek.

Kaynak: AA