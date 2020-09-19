Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
19.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:55
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA