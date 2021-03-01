Son dakika... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün...
01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:38
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe