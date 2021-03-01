Son dakika... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün...
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün...

01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:38
Son dakika... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün...

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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