Son dakika... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün...

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.