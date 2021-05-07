Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİTunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet M-16 tüfeği, 1 Kaleşnikof tüfeği, 30 fişek, M-16 tüfeğine ait 5 şarjör, Kaleşnikof tüfeğine ait 3 şarjör, el telsizi, dürbünü 5 flash bellek ve çok miktarda yabancı para ele geçirilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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