Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberleri... TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİTunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet M-16 tüfeği, 1 Kaleşnikof tüfeği, 30 fişek, M-16 tüfeğine ait 5 şarjör, Kaleşnikof tüfeğine ait 3 şarjör, el telsizi, dürbünü 5 flash bellek ve çok miktarda yabancı para ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM