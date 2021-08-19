Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile hava kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı