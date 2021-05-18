Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi.