Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 'Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek... - Haberler
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