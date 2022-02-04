Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale...

AA, İsmet Karakaş - Güncel
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ocak, Güncel, Haber

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