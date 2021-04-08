Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz. Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı