İçişleri Bakanlığı:  2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı:  2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

07.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:26
İçişleri Bakanlığı:  2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütüne mensup 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütüne mensup 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu" denildi. Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından birinin 27 yıldır örgüt üyesi olduğunu belirtti. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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