Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
28.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım