Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."

28.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:20
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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