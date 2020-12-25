SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma genelgesi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma genelgesi yayınladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor.Yasak cumartesi-pazar günlerinin tamamını kapsıyor ve pazartesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde belirtilen saatte sona eriyor.Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, ''Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.'' denildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, 'Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar 10.00-17.00 saatleri arasında) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.' ifadelerine yer verildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ - GENELGESİ

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bugün başlayacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yani bu hafta sonu yasağı 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor

MARKETLER AÇIK OLACAK

-Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

-Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

-Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

-Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

-Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

-Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.