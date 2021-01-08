İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

08.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:54
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklamasıİÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygunalacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygunalacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi. Daha önce çıkarılan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis, gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir."

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı belirtilerek, "Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:54:39. #1.14#
title