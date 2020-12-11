Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

11.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:05
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygunalacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını hatırlatarak, lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerlerinin de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygunalacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını hatırlatarak, lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerlerinin de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sona ereceği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir."

Açıklamada ayrıca, vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı ifade edilerek, "Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerindee olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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