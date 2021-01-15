Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 'ek genelge'

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre; araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan araç sahipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler sonucunda 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste'ye ekleme yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan araç sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler de sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı