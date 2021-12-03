Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan işitme engellilere özel sayfa - Haberler
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan işitme engellilere özel sayfa

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan işitme engellilere özel sayfa

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı 'Engelsiz İçişleri' Twitter hesabında da yayımlanacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı 'Engelsiz İçişleri' Twitter hesabında da yayımlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir ilke imza attı. Buna göre; bakanlık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar, işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı 'Engelsiz İçişleri' Twitter hesabında da yayımlanacak. Ayrıca Facebook, Instagram, YouTube gibi diğer sosyal mecralarda paylaşılan içerikler de işitme engellilere özel olarak hazırlanarak paylaşılacak. Bu sayede engelli vatandaşlar bakanlığa bağlı diğer kuruluşların yaptıkları çalışmalardan da haber dar olması sağlanacak.


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