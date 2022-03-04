Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Covid-19' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, açık havada maske kullanımı, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu istenilmesine dair uygulamaların 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda hazırlanan yeni Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda belirlendiği hatırlatılarak, "Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısında; 'Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği' vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir" denildi.

"Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az 2 doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Kara, deniz ve demir yolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır."

Demirören Haber Ajansı - Güncel