Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'market tedbirleri' konulu genelge

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Valiliklere gönderilen genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde saat 10.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile görüşme yapıldığı aktarıldı.Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılacabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Yeni alınan tüm kararlara, süpermarket ve zincir marketlerin de uymak zorunda olduğu vurgulandı.

Genelgede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın kararları ivedilikle alacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ