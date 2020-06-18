Son dakika! İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81...
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
18.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:21
İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."
Kaynak: AA