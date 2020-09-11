Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan...
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan...
11.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:08

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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