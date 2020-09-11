Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan... Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Kaynak: AA