PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu - Haberler
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PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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