Son Dakika | İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Kartal'da sıkı denetim
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Kartal'da sıkı denetim

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı'nın son yayımladığı genelge kapsamında Kartal'da denetimler sıklaştırıldı.

Son Dakika | İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Kartal'da sıkı denetim
12.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:35

İçişleri Bakanlığı'nın son yayımladığı genelge kapsamında Kartal'da denetimler sıklaştırıldı. 81 ilin valiliklerine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgede, Covid-19 virüsüne karşı il ve ilçelerde denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Yeni genelgenin yayımlanmasıyla birlikte Kartal'da geniş kapsamlı bir denetim başlatıldı. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'e vekalet eden Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, ilçede görev yapan diğer kurum yetkilileri ile birlikte esnaf ve vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu. Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan dükkanlar gezilerek maske, hijyen ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Sağlık kurallarına uyan esnafa teşekkür eden Kaymakam Dr. Hülya Kaya, caddeyi denetlerken karşılaştığı vatandaşlarla da sık sık sohbet ederek uyarılarını tekrarladı.

Çınar Caddesi'ndeki denetimlerini tamamlayan Kaymakam Dr. Hülya Kaya'nın son durağı ise caddenin bitimindeki semt pazarı oldu. Kaya, beraberindeki Kartal Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte pazar esnafına da bir dizi uyarılarda bulundu. Esnafın maskesini mutlaka takması gerektiği ve vatandaşların sebze-meyvelere dokunmadan alışveriş yapmaları gerektiği hatırlatılırken, genel olarak esnafın ve vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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