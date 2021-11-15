Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.
DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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