Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"... - Haberler
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.

'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

 Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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