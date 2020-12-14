Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
14.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:46
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe