Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

14.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:46
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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