Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:32
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda, son vuruşun dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildiği belirtildi.
Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay