Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

12.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:32
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda, son vuruşun dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Ivana Sert Ajda Pekkan İrem Derici
Spor Mesut Bakkal Sergen Yalçın İsmail Kartal Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:37:33. #1.15#
title