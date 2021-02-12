Son dakika! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu yeni genelge gönderdi.

Gönderilen genelgede 15 Şubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim-öğretim personelinin bu hafta sonu şehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi. Şehirlerarası yollarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi: "Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı