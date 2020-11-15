Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi
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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi

15.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:39
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi

İçişleri Bakanlığınca, 6-13 Kasım tarihlerinde, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı "Koronavirüs Salgını Denetimleri" yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 6-13 Kasım tarihlerinde, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı "Koronavirüs Salgını Denetimleri" yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, günlük yaklaşık 42 bin 407 personelin görev aldığı 12 bin 927 ekip oluşturuldu.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri (semt pazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. Ayrıca 36 bin 873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, iş yeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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