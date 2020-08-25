Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." denildi.

Kaynak: DHA