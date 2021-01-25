Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

25.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:02
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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