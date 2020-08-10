Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek...
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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek...

Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.

10.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı

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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek...

Kaynak: İHA

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