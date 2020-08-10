Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek... Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı Kaynak: İHA