Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: '552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Aytaç Kara Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 13:55:51. #1.15#

title