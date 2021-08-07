Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir kanserle mücadele eden 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu