Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya İHH Arama Kurtarma ekibine teşekkür mektubu gönderdi
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya İHH Arama Kurtarma ekibine teşekkür mektubu gönderdi

29.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:27
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya İHH Arama Kurtarma ekibine teşekkür mektubu gönderdi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yardıma koşan Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekibine teşekkür mektubu gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yardıma koşan Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekibine teşekkür mektubu gönderdi.

Bakan Soylu, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca karşılaştığımız her zorlukta olduğu gibi, 24 Ocak 2020 günü Elazığ ve Malatya illerinde yıkımlara sebep olan deprem afeti sonrasında milletçe ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaşadığımız acıyı hafifletmenin ötesinde geleceğe dair umutlarımızı da takviye etmiştir. Afet sonrası arama, kurtarma, tahliye, ilkyardım, iaşe gibi hizmetlerde sizin ve arkadaşlarınızın göstermiş olduğu beceri, fedakarlık ve gayret, her türlü takdirin üzerindedir. Gerçek karşılığını ancak Allah'ın verebileceği, aziz milletimizin dualarına ve iltifatlarına mazhar olan bu gayretlerinizden dolayı sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyor, size ve kıymetli ailenize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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