Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.
11.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:42
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı