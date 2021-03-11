Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı