Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.
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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.

11.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:42
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "KADES uygulaması gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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