Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz"
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz" "Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz"

"Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var"

Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz'
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz'
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz'
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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