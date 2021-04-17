Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz"
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz" "Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var"
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisindeyiz"
"Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı