Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür" - Haberler
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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süleyman Soylu, Jandarma, Politika, Haberler

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