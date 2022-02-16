Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.