Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz"
Son dakika politika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz" "Ateş düştüğü yeri yakıyor"
25.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz"
"Ateş düştüğü yeri yakıyor"
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Kaynak: İHA