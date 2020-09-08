Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir"

08.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Angela Merkel Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Erkan Kamat Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Eylül Çocuk Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 15:26:00. #1.15#
title