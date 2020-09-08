Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden...
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir"
08.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir"
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Kaynak: İHA