Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden... Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'nın son çeyreğinden bu yana kadar 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir" Kaynak: İHA