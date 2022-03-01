Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, YİKOB Yönetici Eğitim Programı'nda konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız son iki yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, YİKOB'ların yerelde etkin ve verimli, ayakları üzerinde duran, yatırım yapabilme ve sonuçlandırma kabiliyeti yüksek, işinde uzmanlaşmış personele sahip bir kurum haline geldiğini belirtti.

YİKOB'ların özellikle altyapının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini aktaran Soylu, altyapının ne kadar önemli olduğunun gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse küresel krizde net bir şekilde görüldüğünü bildirdi.

Hiçbir yatırımı boşa yapmadıklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bize 'Ya ne gerek var, boşuna yatırım yapıyorsunuz, buna ne ihtiyacımız var, boşuna paraları gömüyorsunuz, devletin cebinden sürekli birtakım harcamalar yapıyor ve bizi sıkıntıya sokuyorsunuz' diyenler, beni bağışlayın kafasını kuma gömdüler, pandemi zamanında. Böbürlenen Amerika ve Avrupa, hastanelerde insanlarını ölüme terk ederken, koridorlarda bakamazken, yaşlılara 'artık sizin de ömrünüz sona erdi' derken, onları ölüme terk ederken benim ülkem ve insanı tam da medeniyetimize uygun şekilde davrandı. İyi hazırlık yaptığımız, öngördüğümüz, vizyon ve strateji ortaya koyduğumuz için milletimize mahcup olmadık. Şehir hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız, devletimizin bütün birimleri topyekun büyük bir mücadele ortaya koydu."

"Ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz ve buna göre davranacaksınız"

Soylu, Türkiye'nin, 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldığını anımsatarak, altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Yatırımlarda doğru adım attıklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi zannediyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA'larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk andan itibaren üzerinde titrediği profesyonel güvenlik yapımızla beraber gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler. Risk alacaksanız, kaynak yöneteceksiniz, ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz ve buna göre davranacaksınız. Bizim savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 75'leri aşıp yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette ki birilerini rahatsız edecek. Bize maval okuyanlara, hakaret edenlere, bütçeleri ellerine alıp, 'bunlar savunma bütçeleridir, bunların hesabını size soracağız' diyenlere ben şimdi söylüyorum. Lazımmış. Türkiye kendi güvenliğini kendi sağlamalıymış, kendi göbeğini kendi kesmeliymiş, kendi hazırlıklarını kendisi yapmalıymış, kendi insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini ortaya koyabilmeliymiş, kendi sağlık sistemini en güçlü şekilde ayağa kaldırabilmeliymiş, güvenlik yollarını, üs bölgelerini yapmalıymış, terör örgütlerini inlerinden çıkamayacakları hale getirmeliymiş."

"Hiçbir zaman vazgeçmediler"

Bakan Soylu, bazı milletvekillerinin insansız hava araçlarını Doğu ve Güneydoğu'da protesto ettiğini belirterek, Cemil Meriç'in "Bizim medeniyetimiz, iftiraya uğramış bir medeniyettir." sözünü hatırlattı.

Hainlik ve uşaklık etmeyi kendilerine marifet bilenlerin her zaman bu coğrafyada olduğunu dile getiren Soylu, "Hiçbir zaman vazgeçmediler. Ama bu topraklara sadakatle bağlı olanlar, ay-yıldızlı bayrağı görünce onun şehadetinde, 'onun gölgesinin altında şehadet şerbeti içmeye Allah'ım bana da nasip et' diyen evlatlar da var oldukça bunlara fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, dünyada yaşananlara karşı ABD'nin, Avrupa'nın laf ebeliğinden başka bir şey yapmadığını ve insan ölümlerine seyirci kaldığını anlattı.

-"Türkiye'yi, Cumhuriyetin ikinci asrına el birliğiyle taşımalıyız"

Türkiye için herkesin ne kadar gücü varsa kullanması gerektiğini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Karşı karşıya kaldığımız son iki yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak, yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz. Her anlamıyla bağımsız bir Türkiye. 'Yok Amerika şunu yaptı, yok Rusya şöyle yaptı, yok Avrupa böyle yaptı, yok o öyle yaptı' diye kafayı sağa sola döndürecek değiliz. 'Acaba ne yapacaklar' diye sürekli takip edecek bir ülke değiliz. Herkesin bizi takip ettiği, 'bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar' diye, gelişmelerimizi adım adım takip ettikleri ve gelecek nesillerin çok daha iyi bir noktaya getirebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber cumhuriyetin ikinci asrına el birliğiyle taşımalıyız."

"Türkiye modeli dünyaya örnek oluşturdu"

Bakan Soylu, ülkeye yapılan her yatırımın sadece ülke sınırları içinde değil, etrafındaki coğrafyaya, dünyaya çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye modelinin dünyaya örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Yakın coğrafyadaki ülkelerin iyi bir noktaya gelebilmesi için iyi bir modele ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Soylu, "Dünyanın örnek aldığı adımlar atıyoruz. Çünkü ne yapıyorsak iyi yapmaya çalışıyoruz. Öz güvenimizi bu coğrafyada yeniden inşa ediyoruz. Yarınlara güçlü adımlar atıyoruz. Geleceğimize, nesillerimize, çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş üretmek." diye konuştu.

Soylu, Antalya'nın bir turizm kenti olduğun hatırlatarak, yıllar önce oteller, hastaneler yapılmamış olsaydı, bugün milyonlarca insanın Antalya'ya gelemeyeceğini sözlerine ekledi.

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