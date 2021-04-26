Son dakika: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YALOVA GÜVENLİK TOPLANTISI'NA KATILDI

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı'na katıldı. 3 saat süren toplantıda, terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem ve pandemi gibi konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Yalova'ya geldi. Toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve diğer yetkililer katıldı. Yalova Uygulama Oteli'nde yapılan toplantıda; terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem, göç, asayiş ve pandemi konuları ele alındı. 3 saat süren toplantının sona ermesinin ardından Bakan Soylu, Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile bir araya geldi. Soylu, İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı