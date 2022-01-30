Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hükümet Konağı ile inşaatı süren İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına katılmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile ilk olarak Ortahisar ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hükümet Konağı binasında incelemede bulundu.

Vali Ustaoğlu'ndan çalışmalara yönelik bilgi alan Bakan Soylu, ardından Pelitli Mahallesi'nde inşaatı süren İl Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Soylu, Vali Ustaoğlu'ndan bilgi aldı.

Öte yandan Bakan Soylu'ya incelemelerde İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen de eşlik etti.