Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda...

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti.