Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bükücüyan'la görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan ile görüşerek üzüntülerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan ile görüşerek üzüntülerini dile getirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp