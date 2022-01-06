İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome'yi kabul etti. Bakan Soylu, Şeref Defteri'nin imzalanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Senegalli mevkidaşına GAMER ile ilgili bilgiler verdi. Ardından da toplantı salonuna geçen iki bakan, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/ İHA)

İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title