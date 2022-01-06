İçişleri Bakanı Soylu Senegalli mevkidaşı Diome'yle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome'yi kabul etti. Bakan Soylu, Şeref Defteri'nin imzalanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Senegalli mevkidaşına GAMER ile ilgili bilgiler verdi. Ardından da toplantı salonuna geçen iki bakan, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/ İHA)