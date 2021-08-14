Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu helikopterle havadan yaptığı incelemenin ardından, bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte köyde yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Soylu ve Karaismailoğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Soylu, burada vatandaşlara bölgedeki yaraların mümkün olan en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede yer aldığını vurgulayan Soylu, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, giden canlar için bir şeyler yapılamasa da maddi zararın en kısa sürede telafi edileceğini kaydetti.

Soylu daha sonra köyde karşılaştığı yavru kediyi sevdi. Soylu, kucağına aldığı kediye "Bak başımıza neler geldi gördün mü?" diye seslendi.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı.

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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