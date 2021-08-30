Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü

Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Soylu, Bozkurt ilçesinde temizlik çalışmalarının ardından tekrar faaliyete geçen dükkanları ziyaret etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu, Abana Öğrenci Yurdu'nda kalan afetzedeleri de ziyaret ederek, yurtta görevli personelden bilgi aldı.

Ardından Abana-İnebolu Yolu'nda süren çalışmaları inceleyen Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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