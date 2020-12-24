Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen...

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir.