Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen...
24.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:46
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir.
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı